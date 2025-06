Gemeinsam mit der Management- und Technologieberatung Detecon arbeitet die ÖBB seit zwei Jahren an einer digitalen Nachbildung der Bahninfrastruktur im Rahme des INFRA-Digital-Twin-Programms (IDT). Dazu entwickeln sie unter anderem Referenzsysteme für Anlagen (Anlagenreferenzsystem, ARS) und Netze (Gleis- und Streckenreferenzsystem, GSRSYS), führen die Anbindung diverser Legacy-IT-Systeme durch und verwenden diverse IIoT- und GIS-Tools. Detecon fungiert dabei als Schnittstelle zwischen dem Programmmanagement und den Umsetzungsteams, um Anforderungen zu sammeln, Konzepte zu erstellen und diese in konkrete Arbeitspakete umzusetzen.

Ein besonderer Fortschritt ist die Entstehung des Geografischen Gleisnetzes (GeoGNZ) in Verbindung mit dem GSRSYS. Das GeoGNZ bildet den realen Gleisverlauf präzise digital ab und verbindet erstmals bauliche und betriebliche Netze, die die ÖBB bislang unabhängig voneinander und mit unterschiedlichen Bezeichnungen geführt haben. Das erlaubt es, relevante Daten aus der baulichen und betrieblichen Welt miteinander zu verknüpfen und von der einen in die andere Welt zu übersetzen und schafft so die Grundlage für künftige Anwendungsszenarien.

Neben den Netzen ist es auch wichtig, die Anlagen an den Strecken im Blick zu behalten. Das ARS bildet Signale, Stellwerke, Brücken, Tunnel und Bahnhöfe ab. Eine Herausforderung dabei: Unterschiedliche Systeme verwenden verschiedene Benennungen für identische Objekte - das ARS kann diese Hürde überwinden und die Daten trotzdem verknüpfen. Die Verbindung von GSRSYS und ARS ermöglicht erstmals, ganzheitliche Beziehungen darzustellen– etwa, welches Signal welchen Gleisabschnitt steuert – und bildet die Grundlage des Digitalen Zwillings.