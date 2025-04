Vergangenen Sonntag hat das größte, jährlich ausgetragene Sportevent der Welt stattgefunden: der Super Bowl. In diesem Jahr standen den Kansas City Chiefs die Philadelphia Eagles gegenüber. Das erwartet hochklassige Spiel wurde allerdings relativ schnell entschieden. Neben einer fantastischen Verteidigung der Eagles gab es ein wesentliches Erfolgsrezept: Alle Starspieler der Eagles konnten vollkommen fit am entscheidenden Spiel teilnehmen - und das trotz einer langen Saison voller hoher körperlicher Belastungen. Dieses Erfolgsrezept muss auch auf Kommissionierprozesse übertragen werden. Aber wie kann die Kommissionierung effizient und gleichzeitig ergonomisch erfolgen?

Die Person-zu-Ware-Kommissionierung zählt zu den arbeitsintensivsten Tätigkeitsbereichen mit der höchsten physischen und psychischen Belastung in der Logistik. Aufgrund der andauernden, körperlichen Beanspruchung der Kommissionierenden treten hohe Krankenstandsquoten auf. Außerdem entstehen gesundheitliche Langzeitschäden wie Muskel-Skelett-Erkrankungen. Eine frühzeitige Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeitenden ist die Folge. Ergänzend resultieren hohe Fluktuationsraten bei Kommissionierenden. Der Fachkräftemangel in der Logistikbranche wird zusätzlich bestärkt und Unternehmen kämpfen mit hohen Personalakquise- und Einarbeitungskosten bei neuen Mitarbeitenden.



Ein Erfolgsfaktor ist die ganzheitliche Planung und Steuerung von Kommissionieraufträgen und Personalressourcen. Dabei ist eine kombinierte Betrachtung von Effizienz und Ergonomie erforderlich. Das Fraunhofer Austria Tool Ergo Turtle bietet eine innovative Lösung, um physische und psychische Belastungen der MitarbeiterInnen in die Auftragsallokation zu integrieren. Durch den Ausgleich der körperlichen Beanspruchung zwischen Kommissionierenden werden Über- und Unterbeanspruchungen einzelner Mitarbeitender vermieden und gleichzeitig die Effizienz im Kommissionierprozess gesteigert. Ermöglicht wird die ergonomische Auftragsallokation durch einen entwickelten Optimierungsalgorithmus, dem Kommissionieraufträge, Artikelstammdaten und das Lagerlayout zu Grunde liegen. Ergänzend ist die Integration von Körpervitaldaten der Mitarbeitenden möglich, beispielsweise durch die Einbindung einer Smartwatch.

Die Kombination aus Ergonomie und Effizienz in der Auftragsallokation der Kommissionierung schafft Mitarbeitendenzufriedenheit und -motivation, verhindert Fluktuation und schafft langfristige Gesundheitsprävention, reduziert Personalkosten und ermöglicht die rasche und erfolgreiche Abarbeitung von Aufträgen. Mit fitten, motivierten Mitarbeitenden und einer effizienter Aufgabenzuteilung werden Teamleistung wie jene der Philadelphia Eagles im Super Bowl ermöglicht – und das auch in der Logistik. So schafft jedes Unternehmen seinen persönlichen Super Bowl Gewinn.

