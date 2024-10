Kommentar : Spitzensport Logistik: Der Slalom im Lager

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Am 26. und 27. Oktober ist es endlich so weit: Der Ski Alpin Weltcup startet in Sölden. Dieses Jahr ist der große Rückkehrer wieder am Start: Marcel Hirscher. Jener Ski-Sportler, der Training, Taktik und Technikabstimmung in der Vergangenheit am besten zur Ideallinie im Stangenwald zusammenführen konnte. Doch wie würde sich ein Skifahrer wie Marcel Hirscher in der Logistik als Kommissionierer schlagen?