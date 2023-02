Die NorgesGruppen ASA, einer der führenden Einzelhandelskonzerne in Skandinavien, beauftragte 2017 SSI Schäfer mit dem Bau eines neuen Logistikzentrums für die Tochterfirma Asko Oslofjord As (Asko). Damals stand das Unternehmen vor einem Kapazitätsengpass, für den es nur zwei Lösungen gab: die Erweiterung des bestehenden Gebäudes oder einen Standortwechsel. „Am aktuellen Standort hätten wir das erwartete Wachstum nicht mehr abwickeln können. Wir wollten aber auch nicht einfach ein größeres manuelles Lager bauen, da Automatisierung für uns eine Investition in die Zukunft ist“, sagt Knut-Andreas Kran, CEO bei Asko.