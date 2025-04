Die SSI Schäfer Gruppe hat im Geschäftsjahr 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen ein Umsatzplus von 4,8 Prozent auf zwei Milliarden Euro verbucht. Getragen wurde dieses Wachstum vor allem durch eine deutliche Umsatzsteigerung im Geschäftsbereich Logistics Solutions um 14,8 Prozent sowie die konstant positive Performance im Geschäftsbereich Customer Services, heißt es aus dem Unternehmen.

Die positive Entwicklung im größten Geschäftsbereich, Logistics Solutions, sei unter anderem auf einen gut ausgewählten Portfolio-Mix zurückzuführen, der es ermöglichte, unterschiedliche Marktbedürfnisse zu bedienen und dadurch Kundenprojekte erfolgreich abzuschließen.

Auch der größte Auftragseingang für ein Einzelprojekt in der SSI Schäfer Geschichte wirkte sich positiv auf den Auftragseingang auf Gruppenebene aus, der zwei Milliarden Euro um 18,7 Prozent über dem Vorjahreswert lag. In den Geschäftsbereichen Products & Equipment und Plastics machten sich dagegen das schwierige Marktumfeld und die Nachfrageschwäche vor allem aus dem Automotive-Sektor bemerkbar. In Summe verzeichnet die SSI Schäfer Gruppe auf vorläufiger Basis ein deutlich positives Konzernergebnis.

Einen bedeutenden Meilenstein im Geschäftsjahr 2024 markierte die Fertigstellung der vollautomatischen SSI Case Picking Anlage für Coop, einem führenden Lebensmittelhändler in Schweden. Wesentliche Voraussetzung war die erfolgreiche standortübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen Logistics Solutions und Customer Services sowie mit den Kernlieferanten bei dieser bislang größten Logistiklösung der Gruppe, bei der 95 Prozent aller Kommissionierprozesse automatisiert abgewickelt werden.

"Dem anhaltend herausfordernden Marktumfeld und der Investitionszurückhaltung zum Trotz hat die SSI Schäfer Gruppe bei allen wesentlichen Kennzahlen deutliche Fortschritte erzielt und die gesetzten Ziele für das Geschäftsjahr 2024 überwiegend erreicht. Nun gilt es den Rückenwind zu nutzen und unsere Initiativen mit Fokus auf Kundennutzen, Wachstum, Innovationen und Project Governance voranzutreiben, um unseren Kurs der nachhaltigen Profitabilität fortzusetzen”, so Peter Edelmann, CEO der SSI Schäfer Gruppe.

