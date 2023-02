Zu Beginn der Coronakrise sank die Tonnage im ersten Quartal um 5,5 Prozent auf 75,5 Millionen Tonnen. Im zweiten Quartal, in das der größte Teil des ersten Lockdowns fiel - war der Rückgang mit minus 15,8 Prozent auf 88,9 Millionen Tonnen am größten. Im dritten und vierten Quartal fielen die Abnahmen dann moderater aus (minus 2,9 Prozent 108,5 Millionen Tonnen bzw. minus 2,3 Prozent auf 102,6 Millionen Tonnen).

Im Inlandverkehr sank das Transportaufkommen um 7,6 Prozent auf 348,5 Millionen Tonnen. Davon wurden 293,1 Millionen Tonnen auf einer Wegstrecke von bis zu 80 Prozent transportiert. Der Anteil der gesamten Tonnage, die durch österreichische Unternehmen im Inlandverkehr befördert wurde, lag bei 92,8 Prozent. Im grenzüberschreitenden Empfang lag das Transportaufkommen um 3,5 Prozent unter dem Vorjahr. Im Transitverkehr kam es zu einem Rückgang um 3,2 Prozent. Das Transportaufkommen der fuhrgewerblichen Unternehmen sank um 7,9 Prozent, bei den im Werkverkehr tätigen Unternehmen betrug der Rückgang 5,0 Prozent.

Bei der mengenmäßig am häufigsten beförderten Güterabteilung "Steine, Erden, Bergbauerzeugnisse; Torf" gab es 2020 einen Rückgang um rund ein Fünftel auf 133,1 Millionen Tonnen. Die Transporte im Bereich "Holzwaren, Papier/-waren; Datenträger" sanken um rund ein Drittel auf 21,5 Millionen Tonnen. Um 77,2 Prozent weniger befördert wurden Güter der Abteilung "Möbel, Schmuck und sonst. Erzeugnisse". Zuwächse gab es unter anderem bei "sonstigen Mineralerzeugnissen" (plus 21,2 Prozent auf 64,1 Millionen Tonnen) sowie "Sekundärrohstoffe; Abfälle" (plus 71,4 Prozent auf 24 Millionen Tonnen). (apa/red)