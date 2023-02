An Peaktagen können bis zu 350.000 Teile versendet werden. Die Durchlaufzeit vom Auftragsstart bis zum versandfertigen Paket beträgt dabei im Schnitt nur etwa zehn Minuten. Das Projekt gliedert sich in zwei Abschnitte: In der ersten Phase bis 2023 wird eine Durchsatzleistung von bis zu 33 Millionen Teilen pro Jahr erreicht. Dieser Wert steigt in einem zweiten Schritt auf 55 Millionen – durch die Erweiterung der Lagerkapazität sowie zusätzliche Kommissionier-Arbeitsplätze.