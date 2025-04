Ganz aktuell verhängte US-Präsident Trump Zölle in Höhe von 20 Prozent auf Importe aus der EU.

Für China liege die Zollquote demnach bei 34 Prozent. Als Mindestzoll nannte Trump zehn Prozent. Betroffene Staaten wie Kanada und auch die Europäische Union haben Gegenzölle in Aussicht gestellt. Ein Handelskrieg mit der Europäische Union scheint nun unausweichlich - die neuen Strafabgaben dürften die Weltwirtschaft ins Wanken bringen.

Am 4. Februar traten US-Zölle von zehn Prozent auf Importe aus China in Kraft, die am 4. März auf 20 Prozent erhöht wurden. Als Reaktion hat Peking Gegenmaßnahmen ergriffen und Zölle zwischen zehn und 15 Prozent auf US-Agrar- und Energieprodukte verhängt.

Auf Stahl- und Aluminiumimporte gelten seit Mitte März US-Zölle in Höhe von 25 Prozent. Die wichtigsten Lieferländer sind Kanada, Brasilien und die EU. Kanada antwortete mit Gegenzöllen auf US-Waren im Wert von rund 21 Milliarden Dollar. Auch die EU kündigte Vergeltungsmaßnahmen an, etwa auf Produkte wie Jeans, Whiskey und Motorräder. Die Umsetzung wurde auf Mitte April verschoben, um Verhandlungen Raum zu geben. Gleichzeitig drohte Trump mit Zöllen von bis zu 200 Prozent auf europäische alkoholische Getränke wie Wein und Champagner – eine Maßnahme, die Europa hart treffen könnte: 2023 exportierte die EU Wein und Schaumwein im Wert von fast 5,2 Milliarden Euro in die USA.

Zölle auf Autoimporte – einschließlich leichter Nutzfahrzeuge – traten am 3. April in Kraft. Auch Autoteile sollen bald erfasst werden. Für Importe aus Kanada und Mexiko gelten gemäß USMCA-Abkommen differenzierte Sätze, abhängig vom US-Anteil der Produktion.

Gegenüber Mexiko und Kanada wurden bereits Anfang Februar Strafzölle von 25 Prozent angekündigt, deren Inkrafttreten Trump zunächst verschob. Seit 4. März gelten diese, wurden jedoch drei Tage später für viele Produkte wieder ausgesetzt. Kanada verschob daraufhin eine neue Runde von Gegenzöllen auf US-Waren im Umfang von 87 Milliarden Dollar.

Trump kündigte außerdem Strafzölle auf Öl- und Gasimporte aus Venezuela an, die Länder wie China und Indien besonders betreffen dürften. Zudem drohte er Käufern russischen Erdöls Zölle an, falls es keine Fortschritte im Ukrainekonflikt gibt.