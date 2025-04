Boeing-Großkunde Ryanair setzt darauf, dass Trump seinen Exportschlager Boeing nicht mit Zöllen belegt. Die Iren erwarten vom kommenden Jahr an bis 2034 die Lieferung von 330 Boeing 737 - "zum vereinbarten Preis", wie das Unternehmen auf dpa-Anfrage mitteilte. Ein Umstieg auf europäische Airbus-Flugzeuge sei wegen der vollen Auftragsbücher der Flugzeugbauer für keine Airline eine Option. Auch die US-Fluggesellschaft Delta hat bereits deutlich gemacht, dass sie die Einfuhrzölle für die bestellten Airbus-Maschinen auf keinen Fall übernehmen wird.

Kurzfristig könnte es in der ganzen Zoll-Malaise aber auch Gewinner geben: Der neue Easyjet-Chef Kenton Jarvis hofft in einem "Spiegel"-Interview auf zusätzliche Passagiere in Europa, wenn US-Trips wegfallen. "Wir sind sehr froh, dass wir mit Airbus ein Flugzeug aus Europa haben und auch unsere Triebwerke nicht von der amerikanischen Firma Pratt & Whitney kommen. Wir waren nicht schlauer als andere, wir hatten einfach Glück.