Der wesentlichste Anteil des Energieverbrauchs in den Lieferketten fällt auf Transportvorgänge – hier liegt der Anteil zwischen 75 und 90 Prozent. Ein in Relation kleiner Anteil an wird an den Logistikstandorten und Hubs verbraucht. An den Standorten sind vor allem die Beleuchtung, Heizung oder Kühlung, technische Anlagen und interne Transportsysteme als wesentliche Energieträger relevant.



Transportentfernung und Energieverbrauch stehen in der Logistik über alle Verkehrsträger also in direkter Abhängigkeit. Hier liegt also einer der größten Stellhebel für eine absolute Reduktion des Energiebedarfs – nämlich durch kürzere Distanzen und effizientere Abwicklungsformen.



Der Anteil des Energieverbrauchs von Gebäuden und Prozessen liegt bei jenen untersuchten Lieferketten, die Distanzen von etwa tausend Kilometern und ein bis zwei Lager- und Umschlagpunkte aufweisen, in einer Bandbreite von zehn bis 25 Prozent. Wenn Unternehmen also in diesem Bereich Energieeinsparungen von 20 Prozent erreichen, beträgt die Reduktion auf die gesamte Lieferkette betrachtet zwei bis fünf Prozent – außer, es erfolgen gleichzeitig auch Maßnahmen im Transportbereich.



Von den 70 bis 95 Prozent Energie, für die der Transport in den Lieferketten verantwortlich ist, fällt ein Anteil von fünf bis 30 Prozent für die letzte Meile an. Im Vergleich zur Langstrecke wird hier ein entsprechend höherer Energieaufwand je Transporteinheit benötigt. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung genau für den letzten Transportabschnitt sind also sinnvoll und vor allem schnell wirksam. Es hängt aber auch hier wieder von der jeweiligen Lieferkette ab, inwieweit Einsparungen in diesem Bereich zu einer relevanten Reduktion insgesamt beitragen können