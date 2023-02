Neben dem Einbinden von Drohnen auf der Last Mile im B2C, bewegen sich die Fortschritte immer mehr in Richtung Middle Mile und Schwerlastlogistik. Denn diese bieten weit mehr Einsatzgebiete als kleine Pakete vor der Haustür des Endverbrauchers abzuliefern. Schon heute zeigen erfolgreiche Proofs of Concept, dass diese auf Kurz- und Mittelstrecken vollkommen autonom fliegen sowie Lasten von mehreren Hundert Kilogramm tragen. „Die Chancen, die sich damit für weite Bereiche der Logistik eröffnen, sind vielfältig. Drohnentechnologien entwickeln sich sehr rasch, die Basis ist vorhanden und international sehen wir die ersten Projekte bereits in Umsetzung”, erklärt Andreas Perotti, Director bei FACC.