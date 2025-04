Auf Dispo-Anfrage fasst ECG-Executive-Director Frank Schnelle die Reaktion der betroffenen Unternehmen zusammen: "Kurzfristig haben wir einen erhöhten Export von Fahrzeugen in die USA beobachtet, als Maßnahmen, um noch so viele Autos wie möglich in die USA zu exportieren – sogenannte Vorholeffekte. Sollten die Zölle wie angekündigt in Kraft treten, wird sich der Transportbedarf in der Folge zunächst stark verringern", so Schnelle.

"Wie stark die Zolltarife die Logistiknetzwerke beeinflussen, hängt davon ab, wie die Automobilindustrie mittelfristig und langfristig reagiert. Produktionsverlagerungen – sofern überhaupt möglich – würden die Transportnetzwerke und Kapazitäten in Europa entsprechend beeinflussen", sagt der ECG-Direktor. Den ECG-Mitgliedern, die "in allen Bereichen der Automobillogistik Lieferkette tätig sind" - also Schifffahrt, Bahn, Lkw, Häfen - würde vor allem die Berechenbarkeit der Ankündigugen seitens der US-Administration fehlen. "Diese Unsicherheiten führen eher dazu, dass Investitionsentscheidungen überdacht werden – insbesondere in unserer derzeitigen disruptiven Marktlage."