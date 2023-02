Das E-Auto ist in Mode - bei elektrisch betriebenen Lkw ist die Transportwirtschaft aber noch skeptisch. Unter anderem deswegen, weil die Kilometerleistung zu gering sei. Dem widerspricht der VCÖ. "90 Prozent der inländischen Transporte von Österreichs Lkw sind kürzer als 150 Kilometer und damit in E-Lkw-Distanz", rechnet der Verkehrsclub heute vor. Rund 80 Prozent der Transportmenge seien weniger als 80 Kilometer unterwegs.

Der VCÖ sieht gerade im Schwerverkehr Handlungsbedarf, denn während im Vor-Corona-Jahr 2019 die Verkehrsemissionen in Österreich um drei Viertel höher waren als im Jahr 1990, hätten sich die Emissionen des Lkw-Verkehrs in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt. "Aber die gute Nachricht ist, dass für Lkw-Transporte in Österreich ähnliches gilt wie für Autofahrten. Viele sind kurz", weist VCÖ-Experte Michael Schwendinger auf Daten der Statistik Austria hin. (apa/red)