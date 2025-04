Steht die nachhaltige Gütermobilität vor dem nächsten Entwicklungssprung? Diese Frage will der VNL beim "Solution Day" am 7. Mai bei Schachinger Logistik in Hörsching durch zahlreiche Erfahrungsberichte klären. Denn nach zahlreichen Praxistests der letzten Jahre in der Logistikwirtschaft, im Handel und in der Industrie erreicht die nachhaltige Gütermobilität auf der Straße das nächste Level. Mittlerweile wurden Erfahrungen mit dem Einsatz von Fahrzeugen unter unterschiedlichen Bedingungen sowie mit der Entwicklung der Ladeinfrastruktur und Angeboten dazu umfassend gesammelt und bewertet.

Der VNL legt dabei Schwerpunkte auf folgende Themen:

- Lessons Learned aus realen Umstellungen und Pilotprojekten

- Technologievergleich: Elektro vs. Wasserstoff vs. HVO

- Erfahrungen mit E-Fahrzeugen – von leichten Nutzfahrzeugen bis hin zu schweren LKW

- Aufbau und Herausforderungen der E-Ladeinfrastruktur

- Wirtschaftlichkeitsrechnungen und Rentabilitätsüberlegungen

- Anwendungsbeispiele aus der Praxis sowie ein fundierter Ausblick auf die nächsten Entwicklungsschritte

Die Erfahrungsberichte kommen sowohl von der Transportseite (Schachinger Logistik und Hoffmann & Neffe), als auch aus der Industrie (Lidl Österreich, Spar Österreich). Auch von MAN gibt es Anwendungsbeispiele sowie einen Ausblick.