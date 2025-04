Supply Chain Management und Logistik spielen für die Zukunftsfähigkeit eine entscheidende Rolle, sie sind – richtig aufgebaut – die verlässlichen Konstanten in einem zunehmend disruptiven Umfeld.

„Beim Logistik-Future-Lab bearbeiten wir diesmal Themen, die in naher Zukunft den Unternehmen eine Hilfestellung bieten. Beim Österreichischen Logistik-Tag zeigen wir, woran Unternehmen aktuell arbeiten, um mit Supply Chain Management und Logistik wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt VNL-Obmann Franz Staberhofer gegenüber Dispo.

Am 25. Juni geht das Logistik-Future-Lab über die Bühne. Am Abend wird der Österreichische Logistikpreis verliehen, das Sommerfest bietet darüber hinaus genügend Zeit für entspanntes Netzwerken. Am 26. Juni findet der Österreichische Logistik-Tag statt.

Das Future-Lab behandelt dabei unter anderem neueste Entwicklungen in der Technologie, und wie sie nutzbringend eingesetzt werden. Weitere Themen sind neueste Erkenntnisse zu Kreislaufwirtschaft und Supply Chain Management, Lieferketten im geopolitischen Kontext, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und digitalen Supply-Chain-Tools.

Beim Österreichischen Logistik-Tag geht es um Ansätze zur Supply Chain-Transformation, Automatisierung in der Produktions- und Handelslogistik, Transportlogistik und Flexibilisierung der Logistik – jedenfalls mit vielen Insights, Entwicklungen und Best Practices aus Industrie, Handel und der Logistikwirtschaft.

