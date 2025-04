BVL wird nun Ressourcen auf den European Shippers’ Council (ESC) konzentrieren, denn diese Organisation zeichne sich durch signifikantes Wachstum, ein starkes europäisches und globales Netzwerk sowie eine erfolgreiche Interessenvertretung in den EU-Institutionen aus, so der BVL. Die Zusammenarbeit zwischen BVL und ESC wurde kürzlich auf der erfolgreichen Veranstaltung „Logistics for Europe 2024: Rethinking Supply Chains“ in Brüssel weiter vertieft. Mit der Zusammenarbeit sollen entscheidende logistische Herausforderungen bewältigt und innovative Lösungen vorangetrieben werden.

Diese Entscheidung falle in eine Zeit tiefgreifender Veränderungen in der europäischen Logistik, so der BVL. Internationale Konflikte, anhaltende Krisen, gestörte Lieferketten, hohe Energiekosten, Bürokratie, aktuelle und zukünftige Handelskonflikte sowie potenzielle Zolldrohungen prägen die Branche und erfordern innovative Strategien.

BVL setze sich entschlossen dafür ein, ihre Mitglieder bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen – sowohl innerhalb Österreichs als auch durch gezielte Interessenvertretung in der EU sowie durch aktives Engagement. Durch die Stärkung ihrer Kooperationen und die Nutzung ihres umfangreichen Netzwerks möchte die BVL Österreich eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Logistik weiter ausbauen, Innovationen fördern und die Resilienz und Nachhaltigkeit komplexer Lieferketten sichern, so die Organisation in einer Aussendung.