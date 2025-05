Auch in Österreich ist man sich der Bedrohung bewusst. Die Veranstaltung „Cybersecurity in der Lieferkette“ der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) verdeutlichte die besondere Verwundbarkeit des Transportsektors. „Der Transportsektor ist nach dem öffentlichen Sektor der am zweitmeisten von Cyberattacken betroffene Sektor – noch vor dem Bank- und Finanzwesen“, betonte Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr der WKÖ.

„Wir müssen uns mit der Cybersicherheit in den Lieferketten auseinandersetzen“, forderte Rosemarie Schön, Leiterin der Abteilung für Rechtspolitik in der WKÖ. Gründe für die hohe Anfälligkeit liegen in der großen Datenmenge und in der weitverzweigten Struktur der Lieferketten. Manipulierte Frachtbriefe, unlesbar gemachte Daten oder absichtlich fehlgeleitete Lieferungen zählen laut Schön zu den realen Bedrohungen.

>> Lesen Sie hier das aktuelle Interview mit Spartenobmann Alexander Klacska <<