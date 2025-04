Die Gründe für Lieferengpässe sind also vielfältig, beruhen oft auch externen Faktoren, auf die Unternehmen kaum oder wenig Einfluss haben. Dennoch gibt es Maßnahmen, die Unternehmen proaktiv vornehmen können, um Konflikte in der Lieferkette zu vermeiden.

Die Diversifizierung ist eine Möglichkeit, die Unternehmen dabei hilft, wettbewerbsfähig und innovativ zu bleiben. Diese kann sich sowohl auf eine geografische Diversifizierung, als auch auf die Diversifizierung von Zulieferern konzentrieren. Beides führt dazu, dass eine Abhängigkeit und Störungen bestmöglich vermieden werden.

Enge, langfristige Beziehungen zu allen Lieferanten fördern außerdem Vertrauen und Transparenz. Dies ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit, um mögliche Ausfälle gemeinsam zu bewältigen. Auch wenn die Kostenstruktur in Asien eine andere sein mag, als in Europa, so ist es doch sehr wichtig, in jedem Fall mit langfristigen Verträgen eine stabile Preislage zu gewähren.

Weiterhin relevant ist die Erhöhung der Lagerbestände für kritische Bauteile: Unternehmen sollten für bestimmte Bauteile, die schwer zu beschaffen sind oder lange Lieferzeiten haben, Sicherheitsbestände aufbauen. Dies bietet eine Pufferzeit, um Produktionsunterbrechungen zu vermeiden. Der Einsatz von Technologien wie IoT (Internet of Things), Big Data und Künstlicher Intelligenz kann Unternehmen dabei helfen, in Echtzeit Einblicke in ihre Lieferketten zu erhalten. Das verbessert die Prognosegenauigkeit und die Reaktionsfähigkeit bei eventuell anfallenden Störungen.

Eine gewisse Flexibilität bei der Konstruktion, zum Beispiel in modularem Design, kann auch helfen. Denn so lässt es sich bei Komponenten, die schwer zu erreichen sind, leichter auf verfügbare Bauteile umsteigen.

Last but not least, beugt eine proaktive Risikoanalyse unvorhergesehenen Ereignissen und Schwachstellen vor. Dadurch können Unternehmen schneller reagieren, falls es Schwierigkeiten mit der Lieferkette gibt und sich anderweitig nach Alternativen umsehen.