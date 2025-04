Im Zuge der Umrüstung auf neueste Beleuchtungstechnologien erfahren Unternehmen, wie intelligente Lichtsysteme als IoT-Anwendungen im Lager zusätzlichen Nutzen bringen können. Die gesammelten Daten über CO2-Gehalt, Tageslichtnutzung, Frequentierung und Aktivität nach Hallenbereichen und vieles mehr lassen sich in einem Dashboard auswerten. So erhalten Anwender erstmals einen Gesamtüberblick über die Aktivität in den Hallenbereichen sowie eine genaue Analyse der entstandenen Energiekosten je Leuchte, Hallenabschnitt und Immobilie. Zukunftsweisende Lichttechnik beschränkt sich also nicht nur auf das Ausleuchten der Halle, sondern bietet viele weitere Effizienz- und Planungsvorteile.