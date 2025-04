Die neue Funktion ist das Ergebnis einer Partnerschaft, die Webfleet und Bosch im vergangenen Jahr im Rahmen der „Bosch Connected World“ angekündigt hatten. In diesem Zuge wurde Webfleets Telematikplattform mit dem Logistics Operating System (L.OS) von Bosch sowie dem Service „Bosch Secure Truck Parking“ verknüpft. Flottenbetreiber können nun direkt über Webfleet geeignete Stellplätze finden, buchen und verwalten – ein klarer Effizienzgewinn für die Logistikprozesse.

„Mit Secure Truck Parking lösen wir eines der größten Probleme für Spediteure: sichere Parkmöglichkeiten für Lkw, Fracht und Fahrer“, sagt Jan-Maarten de Vries, President Fleet Management Solutions bei Bridgestone. „Für das von Bosch betriebene, größte Netzwerk an gesicherten Lkw-Parkplätzen bieten wir die derzeit bestmögliche Anbindung am Markt.“

Die neue Funktion ist vollständig in Webfleet integriert und ermöglicht es Nutzern, Parkplätze gezielt nach Standort, Ausstattung, Aufenthaltsdauer und verbleibender Fahrzeit auszuwählen. Darüber hinaus lässt sich die Parkplatzsuche mit der Routen- und Auftragsplanung verknüpfen, sodass gesetzliche Vorgaben wie Lenk- und Ruhezeiten berücksichtigt werden können.

„Mit diesem Launch setzt Webfleet einen weiteren Meilenstein, um Flotten mithilfe datengestützter Innovationen effizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten“, erklärt Wolfgang Schmid, Head of Central Region bei Webfleet. Die Funktion zeigt in Echtzeit verfügbare Stellplätze an, ermöglicht einfache Buchungen und Stornierungen und informiert Fahrer automatisch – eine spürbare Erleichterung im Arbeitsalltag, die zugleich die Zeitplanung optimiert und Ausfallzeiten reduziert.

Durch die digitale Vorausbuchung gesicherter Parkplätze lassen sich Verzögerungen vermeiden, Kraftstoff sparen und Sicherheitsvorgaben erfüllen – besonders relevant beim Transport hochwertiger Güter oder bei vorgeschriebenen Ruhezeiten für Berufskraftfahrer.

