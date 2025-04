Catena-X verfolgt das Ziel, einen gemeinsamen, offenen Datenraum für die Automobilindustrie zu schaffen, in dem alle Beteiligten – von OEMs bis hin zu kleineren Zulieferern – gleichberechtigt Daten austauschen können. Der Fokus liegt dabei auf Datenhoheit, Interoperabilität und Transparenz entlang der gesamten Lieferkette. Die technische Umsetzung erfolgt über standardisierte Schnittstellen und interoperable Anwendungen, deren Einhaltung im Rahmen eines Zertifizierungsprozesses überprüft wird.

Genau diesen Zertifizierungsprozess hat die MIRA DCM-Suite der CatX Service GmbH nun erfolgreich durchlaufen. Die Lösung erfüllt damit die Anforderungen, die Catena-X an Applikationen im Datenraum stellt. Die Software kann künftig als zertifiziertes Werkzeug in der Kommunikation zwischen Unternehmen eingesetzt werden – insbesondere in der Bedarfs- und Kapazitätssteuerung (Demand & Capacity Management, DCM).