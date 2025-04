Der jährliche Schaden durch Ladungsdiebstahl in Europa wird auf etwa 8,2 Milliarden Euro geschätzt. Die häufigsten Arten von Diebstahl in der Logistik sind der Diebstahl von Ladung aus LKWs, der Diebstahl kompletter Ladungsträger und der Diebstahl von Treibstoff. Ein zusätzliches Problem ist die Mitreise „unerwünschter Gäste“, z.B. Personen die sich unbemerkt an Grenzen Zutritt zum LKW verschaffen.

Die Kameras erkennen Abweichungen von der Route, ungeplante Manipulationen oder Türöffnungen und auch wenn beispielsweise die Plane der LKW aufgeschnitten wird. In so einem Fall löst die KI Alarme aus und informiert die Verantwortlichen. So wird eine optimale Diebstahlsicherung mit geringem Ressourceneinsatz gewährleistet.