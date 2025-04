Die Konferenz zeigte auch, dass der technologische Wandel ohne qualifizierte Fachkräfte nicht funktioniert. In einem eigenen Forum diskutierten Führungskräfte wie Saba Azizi (CATL), Martin Corner (Aston Martin) und Harry Kwakye Davies über die Notwendigkeit einer vielfältigen, inklusiven und talentierten Belegschaft.

In einer Paneldiskussion zur Rolle von Frauen in der Supply Chain verwiesen Expertinnen wie Gisela Linge (Autoliv), Jennifer Coulter-Lissman (NTG) und Melissa Atienza (JLR) auf strukturelle Hürden, betonten aber auch den Wert von Vielfalt für komplexe logistische Aufgaben. „Es geht nicht nur ums Geschlecht, sondern um die Vielfalt der Gedanken“, so Linge.

Die europäische Automobilbranche ist gegenüber China und Nordamerika im Rückstand. Die Konferenz machte allerdings deutlich, dass Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Partnerschaftsmodelle dabei helfen können, sich strategisch neu aufzustellen. Darüber hinaus müsste Logistik nicht nur als Kostenfaktor, sondern als strategisches Rückgrat verstanden - und mit flexiblen Planungsmodellen, Szenarienplanung und Investitionen kombiniert werden.