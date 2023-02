Die Mode- und Sport-Managerin Melody Harris-Jensbach wird neue Geschäftsführerin der deutschen Zeitfracht Logistik Holding. Sie soll dort die Integration der Modekette Adler in die Zeitfracht Gruppe vorantreiben und die Marke strategisch weiterentwickeln, wie Zeitfracht Logistik bekannt gab.

Melody Harris-Jensbach kommt vom Outdoorbekleider Jack Wolfskin, dort war sie von November 2014 bis zum Dezember 2020 Vorstandsvorsitzende. Sie war maßgeblich an der Markenentwicklung, dem Business Turnaround und ab Januar 2019, der erfolgreichen Integration in die Callaway Gruppe beteiligt.

Die amerikanische-südkoreanische Managerin hat an der Parsons School of Design in New York studiert und lebt seit 1986 in Deutschland.

Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Mode- und Sportbekleidungsbranche und hat in den vergangenen 13 Jahren mehrere Vorstands- und Organämter bekleidet. Vor ihrer Tätigkeit für Jack Wolfskin war Melody Harris-Jensbach von 2012 bis 2014 Chief Product Officer bei Esprit und von 2008 bis 2011 Vice Chairman & Chief Product Officer bei Puma (Kering Group).

Bei Esprit war Melody Harris-Jensbach von 1998 bis 2007 in leitender Position als Global Business Manager und International Product Director tätig. Von 1993 bis 1997 bekleidete sie Positionen bei der Escada-Tochter Laurel und bei Fink Modelle in Darmstadt sowie bei den Modemarken Viventy by Bernd Berger, Cartoon und Triangle von 1986 bis 1992.

Seit Juli 2020 ist Melody Harris-Jensbach zudem Mitglied des Aufsichtsrats der Lenzing AG in Österreich.

Die Textilkette Adler Modemärkte hat ihr Insolvenzverfahren nach zwei Monaten beendet. Bis zu 500 der insgesamt 3100 Arbeitsplätze fallen weg, rund 30 Filialen sind von Schließungen betroffen, wie ein Sprecher der Zeitfracht Gruppe sagte.