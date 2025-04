1. Sourcing-Risiken gezielt streuen

Monostrategien sind in dynamischen Märkten kaum noch tragfähig. Wer sich unabhängig von geopolitisch exponierten Bezugsquellen machen will, braucht eine regional diversifizierte Lieferantenbasis – idealerweise innerhalb zollfreier Handelsräume wie der EU. Entscheidend: eine belastbare Ursprungsprüfung zur gezielten Zolloptimierung.

2. TCO-Transparenz schaffen

Zölle und Währungsrisiken beeinflussen Einkaufsentscheidungen zunehmend. Eine differenzierte TCO-Bewertung je Produktgruppe hilft, reale Kostenfaktoren wie Zollstaffelungen oder Lieferbedingungen sichtbar zu machen – und fundierte Entscheidungen zur Reallokation von Einkaufsvolumina zu treffen.

3. Vertragswerke anpassen

Lieferverträge sollten Flexibilität ermöglichen: Zollklauseln und klar definierte Verantwortlichkeiten in der Abwicklung helfen, unvorhersehbare Belastungen abzufedern. Wer aktiv verhandelt, reduziert pauschale Risikozuschläge durch Lieferanten.

4. Wertschöpfung EU-intern optimieren

Die strategische Verlagerung von Fertigungs- oder Montageprozessen innerhalb Europas kann Zollbelastungen reduzieren und Wettbewerbsvorteile sichern – insbesondere gegenüber stark fragmentierten globalen Lieferketten. Eine Kombination aus Standortverlagerung und Lieferantendiversifizierung verspricht maximale Resilienz.

5. Digitalisierung nutzen

Moderne SCM-Tools liefern in Echtzeit Einblicke in Materialflüsse, Lagerbestände, Transportkosten und regulatorische Anforderungen. Die Integration spezialisierter Lösungen wie etwa von TrueCommerce in bestehende ERP-Systeme erleichtert die automatisierte Zollabwicklung und sorgt für Compliance im internationalen Handel.

6. Proaktives Zoll-Monitoring etablieren

Globale Zollpolitiken verändern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ein strukturiertes, länderübergreifendes Monitoring schafft die nötige Datengrundlage, um auf regulatorische Entwicklungen schnell zu reagieren – und verhindert, dass Risiken zu spät erkannt werden.