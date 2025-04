Kuwait

Kuwait reformiert seine Zollverfahren über die Allgemeine Zollverwaltung und hat das WTO-Handelserleichterungsabkommen unterzeichnet. Waren mit mindestens 40 Prozent Wertschöpfung innerhalb der GCC-Mitgliedstaaten sind von Einfuhrzöllen befreit. Zudem setzt das Konformitätssicherungssystem KuCAS auf technische Bewertungs- und Inspektionsberichte (TER und TIR), um die Qualität importierter Produkte sicherzustellen. Ein Online-Zollportal unterstützt die digitale Abwicklung.

Jordanien

Die jordanische Zollbehörde (JCD) hat ein elektronisches System zur Transitüberwachung (TMFS) eingeführt. Dies ermöglicht eine schnellere, sicherere Abfertigung. Die Senkung des Höchstzollsatzes auf 15 Prozent hat dazu beigetragen, dass das Handelsvolumen in den jordanischen Freihandelszonen zwischen 2022 und 2023 um mehr als 30 Prozent gewachsen ist.

Irak

Im Irak sorgt die Luftfrachtkontrollstelle (ACCU) im Rahmen der Luftfrachtinitiative für mehr Transparenz in den regulatorischen Prozessen. Am Flughafen Bagdad ist das automatisierte Zollsystem ASYCUDA in Betrieb, das von UNCTAD unterstützt wird und Technologien wie KI, maschinelles Lernen und Blockchain einsetzt.

Saudi-Arabien

Die saudische Zakat-, Steuer- und Zollbehörde (ZATCA) verfolgt eine umfassende Digitalisierung ihrer Prozesse. Mit dem Konzept der „Abfertigung innerhalb von zwei Stunden“ und der Online-Plattform Fasah will die Behörde eine nachhaltige und schnelle Zollabwicklung sicherstellen. Außerdem schafft sie Exportgebühren für lokale Unternehmen ab – ein Schritt, der die nationale Wirtschaft langfristig stärken soll.