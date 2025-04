Agilox hat es sich zur Unternehmensphilosophie gemacht, dass seine Produkte einfach bedienbar sind und sich mühelos integrieren lassen. Nun bringt das Unternehmen den Agilox OFL (Omnidirectional Free Lifter), einen scherenlosen, KI-gesteuerten AMR auf den Markt, der "neue Möglichkeiten in der Automatisierung" eröffnen soll, so das Unternehmen. Damit biete Agilox das erstmals die Möglichkeit, Paletten und kundenspezifische Ladungsträger mit einem Gewicht von bis zu 800 kg auf eine Stationshöhe von bis zu 1.200 mm zu transportieren und zu heben, ohne dafür die Infrastruktur verändern zu müssen.

Der AMR verfügt über ein optimiertes Scanner- und Sensordesign, das durch die Anordnung der Sicherheits-Laserscanner eine lückenlose 360°-Schutzzone gewährleistet. Ergänzt werde dies durch eine neue Generation der Agilox-Hinderniserkennung “Obstacle Avoidance” mit 3D-Sensoren und überlappenden Sichtfeldern, die zusätzliche Sicherheit biete. Diese Kombination ermögliche einen völlig autonomen Betrieb – selbst bei unvorhergesehenen Ereignissen, heißt es von Agilox.

Durch die Laser-Distanz-Sensoren in den gehobenen Gabeln kann überprüft werden, ob der erhöhte Stellplatz belegt oder frei ist, was der Sicherheit dienen soll. Für eine noch benutzerfreundlichere Bedienung hat Agilox es nun ein Display integriert , das einen Überblick über den AMR-Status ermöglicht und so Reaktionszeiten verkürzt. Ein Zugangskonzept soll außerdem die Wartung vereinfachen und im Bedarfsfall einen schnellen und einfachen Zugriffn ermöglichen.