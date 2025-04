Mobile Roboter haben die Industrie revolutioniert, indem sie Aufgaben automatisieren, die Produktivität steigern und die betriebliche Effizienz verbessern. Der Weg vom Einsatz bis zur Inbetriebnahme dieser Roboter bringt jedoch eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Unternehmen stoßen auf verschiedene Probleme, nachdem ihre Roboter in Betrieb genommen wurden. "Es ist wichtig, Akzeptanz für die neuen Technologien zu schaffen, um die Kompetenz im Unternehmen aufzubauen. Es gibt immer Leute, die begeistert auf so ein Thema aufspringen, aber auch die müssen ausgebildet oder an das Thema herangeführt werden", sagt dazu etwa Victor Splittgerber, Gründer von Waku Robotics. Er hat im Dispo-Interview im letzten Jahr Einsicht in den Markt und seine Entwicklungen gegeben und die großen Unterschiede zwischen Unternehmen aufgezeigt.

