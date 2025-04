Automatisierung in der Intralogistik ist bereits sehr weit fortgeschritten. So scheint es zumindest, wenn man die Innovationen auf der Logimat betrachtet. Doch wie sehen das heimische Intralogistiker? Dispo hat bei Jungheinrich, Knapp, TGW und Toyota Material Handling nachgefragt, wie sie den Status Quo des Automatisierungsmarkts bewerten und was sie auf der Intralogistikmesse in diesem Jahr präsentieren.

Toyota Material Handling konzentriert sich technologisch auf mehrere Schlüsselbereiche, um die Automatisierung von repetitiven Transporten und Kommissionierprozessen für seine Kunden effizienter, flexibler und sicherer gestalten zu können, wie auf Dispo-Anfrage zu erfahren war. Ein Punkt ist die intelligente Automatisierung und Softwareintegration durch Flottensteuerung, KI-gestützte Optimierung und einfache Integration. Ein weiterer Fokus betrifft Flexibilität & Skalierbarkeit durch Modulare Automatisierung und Interoperabilität. So setzt TMH etwa verstärkt auf offene Schnittstellen und standardisierte Protokolle, um verschiedene Automatisierungslösungen miteinander zu verbinden.

Im Bereich Robotik für Kommissionierung & Materialtransport entwickelt Toyota Material Handling sowohl intelligente Kommissionier-Technologien wie Roboter mit intelligenten Greifsystemen, als auch automatisierte Stapler und Hochregallösungen. Vor allem setzt das Unternehmen aber auf Sicherheit und Präzision durch Sensorik und Assistenzsysteme wie etwa 360°-Erkennungssysteme mit Lidar-, Kamera- und Ultraschallsensoren, Cobots für die kollaborative Robotik, damit Menschen und Maschinen sicher zusammenarbeiten können, ohne dass klassische Schutzvorrichtungen erforderlich sind. Dabei ist auch die Reduktion von Schäden & Stillstandszeiten wichtig, heißt es aus dem Unternehmen.

Nicht zuletzt schreibt sich Toyota Material Handling Nachhaltigkeit & Energieeffizienz auf die Fahnen. So setzt das Unternehmen auf Lithium-Ionen-Technologie, um kurze Ladezeiten für unterbrechungsfreie Prozesse und reduzierten Energieverbrauch zu gewährleisten sowie auf eine energieoptimierte Routenführung durch Softwaregestützte Fahrwegoptimierung. Zusätzlich setzt Toyota verstärkt auf wiederverwendbare Materialien und eine ressourcenschonende Produktion.

"Toyota Material Handling konzentriert sich auf Technologien, die eine flexible, sichere und wirtschaftlich sinnvolle Prozessoptimierung für Kunden ermöglichen. Das Ziel ist dabei, den Unternehmen einen schnellen und möglichst risikofreien Einstieg in die Automatisierung der Arbeitsabläufe zu bieten", so TMH-Österreich-Geschäftsführer Oskar Zettl.

Zu den Highlights auf der Logimat zählten zahlreiche Produkte und Technologien, die speziell auf die Anforderungen moderner Lagerlogistik ausgerichtet sind, so das Unternehmen. So präsentiert Toyota Material Handling in den Kategorien Gabelstapler und Lagertechnik mehrere Geräte mit besonderem Fokus auf Energieeffizienz, Ergonomie und Sicherheit. Ergänzend dazu werden Automatisierungslösungen wie das Shuttle-Regalsystem und die neuen Swarm Automation-Angebote präsentiert.