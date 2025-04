Auch Lagerleiter stehen unter Druck: 55 Prozent in Europa (51 Prozent weltweit) kämpfen damit, die in ihren Service-Level-Agreements (SLAs) vereinbarten Füllraten zu erreichen. Ähnlich schwierig gestaltet sich die termingerechte Auftragsvorbereitung (51 Prozent in Europa, 47 Prozent weltweit). Als die beiden größten operativen Herausforderungen nennen die Befragten in der Zebra-Studie die Bestellgenauigkeit (48 Prozent in Europa, 41 Prozent weltweit) sowie den Versandprozess (44 Prozent in Europa, 41 Prozent weltweit). Der anhaltende E-Commerce-Boom macht zudem die schnellere Lieferung an den Endkunden zu einer Herausforderung für Lagerteams (40 Prozent in Europa, 37 Prozent weltweit), obwohl der Einsatz von Technologie weiter zunimmt.

Angesichts der Diskrepanz zwischen steigenden Kundenerwartungen und begrenzten Personalkapazitäten fordern Lagerarbeiter gezielt technologische Unterstützung am Arbeitsplatz. Besonders gefragt bei den Mitarbeitern sind:



Kollaborative Roboter: 92 Prozent in Europa (88 Prozent weltweit)

Ergonomische mobile Geräte: 92 Prozent in Europa (88 Prozent weltweit)

Kommunikationsanwendungen: 89 Prozent in Europa (87 Prozent weltweit)

Aufgabenmanagement-Tools: 90 Prozent in Europa (91 Prozent weltweit)



93 Prozent der europäischen sowie weltweiten Lagerarbeiter sind überzeugt, dass Automatisierungs- und Mobiltechnologien dazu beitragen können, neue Arbeitskräfte zu gewinnen und bestehende Mitarbeiter langfristig zu halten. 96 Prozent in Europa (89 Prozent weltweit) fühlen sich zudem von ihren Arbeitgebern stärker wertgeschätzt, wenn ihnen technologische Hilfsmittel und Automatisierungen unterstützend zur Verfügung stehen.



„Lagerarbeiter sind der Meinung, dass es ihre Arbeitsbedingungen verbessert, wenn ihre Arbeitgeber verstärkt auf gut durchdachte Automatisierung setzen“, erklärt Andres Boullosa, Global Warehouse Vertical Strategy Leader bei Zebra Technologies. „Die Automatisierung von Materialbewegungen, Datenerfassung und Informationsmanagement macht Lager sicherer, unterstützt die Einhaltung von SLAs und gewährleistet zudem einen reibungslosen Warenfluss – das steigert sowohl die Kundenzufriedenheit als auch das Mitarbeiterengagement.“