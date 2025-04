"Noch nie hat es so viele Bewerbungen gegeben", erklärt Anita Würmser, Vorsitzende der IFOY Jury, und "die Auswahl war selten so anspruchsvoll." Von insgesamt 49 eingereichten Produkten haben es 21 Geräte und Lösungen von 15 Intralogistikanbietern aus sechs Ländern in das Finale geschafft.

"Die 21 nominierten Produkte und Lösungen gehören zur Weltspitze der Intralogistik. Sie überzeugen mit zukunftsweisenden Technologien, praxisnaher Anwendung und einem herausragenden Kundennutzen. Im IFOY Audit wird sich zeigen, wer die Nase vorn hat", so Würmser. Unter den nominierten Innovationen findet sich etwa auch eine Software vom österreichischen Spin-off der TGW-Gruppe, Plancise.

Die nominierten Unternehmen stellen sich beim Test Camp Intralogistics in Dortmund Ende März dem IFOY Audit. Anita Würmser erwartet harte Diskussionen in den Jurysitzungen, bevor die acht Siegertrophäen am 3. Juli im Dortmunder Phoenix des Lumières verliehen werden.