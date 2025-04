Der Begriff Interoperabilität ist in der Logistik-Branche kein neuer - und trotzdem habe er sich in der Praxis noch kaum durchgesetzt, findet Lennart Bochmann, Gründer und CPO/CRO des Softwareunternehmens Synaos. Dabei gilt Interoperabilität als Schlüsselfaktor für Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit in der innerbetrieblichen Logistik. Denn eine Flotte von unterschiedlichen Herstellern, mit proprietären Schnittstellen und nicht standardisierten Kommunikationsprotokollen führen eben dazu, dass viele Systeme nicht miteinander sprechen können - damit scheitert der flächendeckende Einsatz mobiler Roboter oft an mangelnder Kompatibilität.

Interoperabilität sei der Schlüssel ist zu einer umfassenden Implementierung von mobilen Robotern und einer der wichtigsten Logistiktrends unserer Zeit, schreibt er in einem Blogbeitrag, in dem er die Chancen und Herausforderungen, die mit der Umsetzung interoperabler Intralogistiklösungen einhergehen, beleuchtet.

>> Der Intralogistiker als Förster: Synaos-Gründer Wolfgang Hackenberg im Blitztalk

Die Verbesserung der Sicherheit ist dabei ein zentrales Argument für Interoperabilität. Wenn manuelle Stapler und autonome Roboter gleichzeitig im Lager unterwegs sind, ist eine koordinierte Steuerung essenziell. Bochmann betont, dass autonome Systeme stets Vorrang erhalten sollten, da Menschen Situationen besser antizipieren können. Gleichzeitig muss die Software sicherstellen, dass etwa in sensiblen Bereichen wie Pausenzonen keine Gefahrensituationen entstehen.

Neben sicherheitsrelevanten und technologischen Aspekten treiben auch drei wirtschaftliche Faktoren die Entwicklung interoperabler Intralogistiksysteme voran: Kostendruck, steigende Marktnachfrage und Fachkräftemangel. Systeme, die schnell integrierbar und skalierbar sind, verschaffen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil – nicht zuletzt durch geringere Betriebskosten und höhere Flexibilität bei der Ressourcenplanung.

Lesen Sie auch:

>> Das sind die größten Herausforderungen beim Einsatz von mobilen Robotern

>> Steuerung autonomer mobiler Roboter über Leitstand vs. Schwarmintelligenz