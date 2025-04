Dispo hat sich bei einigen Ausstellern umgehört, was die Fachbesucher am meisten interessiert hat – nicht allzu überraschend war das Thema Automatisierung eines der meist genannten.

"Neben der klassischen Technik war Software, KI, AMR und Robotic ein großes Thema. Flexibilisierung der Automatisierung ist wichtig, erklärt etwa Rene Sickler, Managing Director DACH-Märkte für Dematic. Sein Kollege Udo Mittelstädt, Business Development, Enterprise Sales DACH ergänzt: "Der Trend geht immer mehr zu flexiblen Anlagen wie AutoStore und AMR-Lösungen. Immer mehr kleine Unternehmen haben ernsthafte Pläne für Automatisierung."

TGW-CEO Henry Puhl registriert "verstärktes Interesse in Hinblick auf die Automatisierung von Intralogistik-Abläufen. Das umfasst sämtliche Prozesse vom Wareneingang über Lagerung und Kommissionierung bis hin zum Versand. Mobile bzw. stationäre Robotik verstehen wir in diesem Kontext als Möglichmacher, der unseren Kunden dabei hilft, zentrale Herausforderungen in ihrem Business zu lösen. Stichwort Arbeitskräftemangel. Stichwort E-Commerce. Stichwort zunehmend schwer vorhersagbares Konsument:innen-Verhalten.“

"Es waren wirklich wieder einige Innovationen dabei. Viele Systeme, Partnerschaften oder Projektabschlüsse wurden enthüllt oder bekannt gegeben, z.B. der Aerobot von Knapp, die Vorstellung des neuen Haipick 5 von HAI Robotics oder auch andere Kleinteilelager wie von Gebhardt mit dem Versastore oder von kleineren Anbietern", sagt Jörg Ziesmann von Sereact.

Auch der CCO von Locus Robotics, Denis Niezgoda, beobachtete vor allem ein "starkes Interesse an flexiblen Automatisierungslösungen, die schnell implementiert werden können und sowohl für Brownfield- als auch Greenfield-Projekte geeignet sind. Dabei ging es auch um die Möglichkeit, Automatisierung flexibel anzupassen – hoch- oder herunterzuskalieren oder die Konfiguration der Automatisierung zu verändern – je nachdem, wie sich das Geschäftsumfeld, die Nachfrage sowie das operative Profil entwickeln."

Bei Delta Energy Systems lag der Fokus in diesem Jahr auf "FTS und ihrer verstärkten Anwendung innerhalb der Unternehmen, auf unseren industriellen Batterie-Ladesystemen", erklärt Sales Director Sven Mayer gegenüber Dispo. In Sachen Automatisierung sei der Fokus auf den Cobots der D-Bot-Serie gelegen. Doch darüber hinaus gehe der Trend auch "ganz klar in die Richtung einer Verknüpfung vorhandener Technologien: So sind beispielsweise ToF-Kameras, verbunden mit KI und Cobots ein wahrer Gamechanger, wenn es um die Intralogistik geht – und wenn diese Verbindung darüber hinaus auch noch mit FTS verbunden wird, ergeben sich für die Kundinnen und Kunden ungeahnte Möglichkeiten."

Bei SEH Engineering kämen die meisten Kunden, "weil sie eine spezifische Lösung für ihre Intralogistik und ihren Materialfluss suchen. Dies gilt auch für den Großteil der konkreten Anfragen, die uns auf der Logimat erreicht haben", so Carsten Schmidt, Geschäftsführer des Bereichs Fördersysteme. Die aufgebaute "SkyRail Max-Demoanlage als eine der Logimat-Innovationen erregte große Aufmerksamkeit: Der eine oder andere Besucher, der bei uns vorsprach, überlegt sich jetzt, eine solche anzuschaffen, um beispielsweise sein Palettenfördersystem vollständig zu automatisieren", so Schmidt. Dabei wären vor allem „nahezu ausschließlich qualifizierte Fachbesucher, von denen viele mit teilweise sehr konkreten Projektanfragen auf uns zukamen“, dabei gewesen.