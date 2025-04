Manutan, mit 25 Niederlassungen in 17 europäischen Ländern aktiv, beliefert Unternehmen und Behörden mit Lager-, Industrie- und Büroausstattung. Bereits 2021 hatte das Unternehmen sein Logistikzentrum auf 50.000 Quadratmeter erweitert und ein Autostore-System mit 60.000 Lagerplätzen und 68 Robotern in Betrieb genommen. In der jüngsten Phase wurde dieses System nun leistungsseitig optimiert.

„Mit der Umstellung durch Dematic haben wir die Anzahl der Aufträge, die täglich bearbeitet werden können, verdoppelt. Der Einsatz von Robotern hat zudem die Arbeitssicherheit unserer Mitarbeitenden erhöht und ermöglicht ihnen, sich auf mehr wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren“, sagt Alexis Royer, Logistikdirektor der Manutan-Gruppe.

Die Umstellung des Systems war in mehrfacher Hinsicht ein Novum: Laut Manutan und Dematic handelt es sich um den ersten Wechsel eines Systemintegrators in der Geschichte des Autostore-Produkts, der ohne Unterbrechung der laufenden Produktion erfolgte.

„Unsere Arbeit mit Manutan war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Die größte Herausforderung bestand darin, die bestehende Autostore-Installation ohne Betriebsausfälle zu modernisieren. Darüber hinaus wurde die gesamte Anlage in eine effizientere und wirtschaftlich tragfähigere Einrichtung umgerüstet“, so Alain Bussod, Präsident von Dematic Frankreich.

Die Modernisierung umfasste unter anderem ein technisches Update, das die Migration von Servern, Schnittstellen und Datenbanken beinhaltete. Ergänzt wurde dies durch die Einführung eines Lagersteuerungssystems (WCS) sowie die Installation eines neuen Fördersystems: Der Dematic CarouselPort – eine Kommissionierstation mit drei rotierenden Armen – ermöglicht eine schnellere und effizientere Auftragsbearbeitung. Zusätzlich wurde ein 300 Quadratmeter großes Zwischengeschoss errichtet, um weitere Geräte zu integrieren und die Betriebsabläufe zu verbessern.

Das Ergebnis: eine Produktivitätssteigerung um 60 Prozent und eine Erhöhung der Versandleistung um fast 70 Prozent.

Neben der Effizienzsteigerung unterstützt das Projekt auch die Nachhaltigkeitsziele von Manutan. Durch die Optimierung der Lagerstruktur und neue Prozesse konnte ungenutzter Raum reduziert und der Verbrauch an Verpackungsmaterial verringert werden. Verbesserungen bei Kartonverschlüssen und der verstärkte Einsatz von Umschlägen anstelle von Paketen senken zusätzlich das Versandvolumen.

Die neue Lösung erlaubt außerdem kundenspezifische Services wie das Anbringen eines Lieferscheins an der Außenseite des Pakets. Durch optimierte Transportprozesse – unter anderem durch eine reduzierte Anzahl von Lkw-Fahrten – wird das Ziel der CO₂-Neutralität im Rahmen von Manutans FRET21-Verpflichtung unterstützt.

„Mit unserer Expertise in der Autostore-Installation und unserer Erfahrung in der Lagermodernisierung haben wir die Anforderungen von Manutan bestens erfüllt. Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts ist ein vielversprechendes Signal für das künftige Wachstum des Unternehmens. Wir freuen uns darauf, Manutan auf seinem Weg der geografischen und kommerziellen Expansion weiter zu begleiten“, resümiert Alain Bussod.