Nomagic bietet KI-gestützte Robotiklösungen für Intralogistik und den Fulfillment-Sektor. Nun hat das Unternehmen seine jüngste Investitionsrunde erfolgreich abgeschlossen und 44 Millionen Dollar, unter anderem aus der Risikokapitalsparte der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), eingesammelt.

"Nomagics nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Einsatz fortschrittlicher KI- und Robotik-Technologien in Kombination mit seiner beeindruckenden Wachstumsentwicklung positioniert das Unternehmen als führend in der Revolution der Lagerautomatisierung“, sagt Bruno Lusic von EBRD Venture Capital. „Wir freuen uns, das Unternehmen dabei zu unterstützen, in dieser dynamischen Branche neue Wege zu beschreiten.“

Nomagic wird die Investition verwenden, um die Expansion in Europa in den nächsten zwei Jahren zu beschleunigen. Nach den "jüngsten erfolgreichen Durchbrüchen des KI-Teams", wie es Nomagic in einer Aussendung formuliert, wird das Unternehmen weiter in die KI- und Robotik-Technologie investieren.

Zudem erwartet Nomagic angesichts der wachsenden Nachfrage von bestehenden und neuen Kunden aus Branchen wie Mode, Konsumgüter, Pharmazeutika und Lebensmittel, die Anzahl der Projektrealisierungen mit mehr als zehn Robotern zu vervielfachen. „Diese Finanzierungsrunde markiert einen entscheidenden Moment für Nomagic, da wir unsere Lösungen skalieren, um die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach größeren, leistungsstarken Robotersystemen zu befriedigen“, sagt Kacper Nowicki, CEO von Nomagic. „Mit der Unterstützung unserer Investoren sind wir in der Lage, der Partner der Wahl für die größten Einzelhändler, E-Com-Distributoren und 3PLs zu sein, die nach Robotern suchen, die bereits in großem Maßstab arbeiten.“

Kunden von Nomagic sind unter anderem Arvato, Asos oder Fiege. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte Nomagic ein Wachstum in Höhe von 220 Prozent der jährlichen wiederkehrenden Umsätze (ARR) erzielt. Für Jahr 2025 wird eine weitere Steigerung um 200 Prozent prognostiziert.