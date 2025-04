Es erfolgte eine Erweiterung der Lagerkapazitäten in der Bestandshalle, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, die 2023 in Betrieb ging. Dabei wurde das Lager um ein SSI Miniload mit zwei Gassen, mit rund 1.500 weiteren Behälterstellplätzen erweitert, die jeweils mit einem SSI Miniload Crane ausgestattet sind. Zusätzlich zu den bestehenden 16 Verpack-Plätzen wurden acht weitere Arbeitsstationen eingerichtet, die eine flexible und effiziente Verpackung der Waren sicherstellen. Durch diese Erweiterung kann Moosmayr nun eine noch größere Menge an Artikeln zuverlässig und schnell bearbeiten und den gestiegenen Bedarf in der Logistikabwicklung optimal decken.

36 SSI Cuby-Shuttles bewegen sich auf 18 Ebenen und in zwei Gassen mit einer Geschwindigkeit von 2,5 m/sec. Wurde ein Kundenauftrag ausgelöst, lagert das Shuttle den benötigten Artikel aus und übergibt den Behälter mittels eines Shuttle-Hebers an die Fördertechnik. Diese bringt die Kundenware an die Advanced Pick Station, an dem der Mitarbeitende den Artikel aus dem Quellbehälter entnimmt und an den Zielbehälter übergibt. Pick by Light und Lichtgitterüberwachung der Zielpunkte sorgen für eine klare Bedienerführung und gewährleisten höchste Kommissionierqualität.

Das Ein- und Auslagern eines Behälters dauert nicht länger als 7,5 Sekunden und über die Fördertechnik können bis zu 1.900 Kartons und Behälter in der Stunde rollen. 2.200 Behälter können stündlich gleichzeitig zur Kommissionierung und wieder retour gefahren werden. So werden im Einschicht-Betrieb täglich rund 1.200 Aufträge bearbeitet und mehr als 15.000 Transportbehältern bewegt.

Dafür, dass die Arbeit von Menschen und Maschinen fehlerfrei und effizient ineinandergreift, sorgt das WAMAS WCS (Warehouse Control System). Es steuert und überwacht sämtliche Bestands-, Lager-, Förder-, Transport- und Kommissionierungs-Vorgänge und routet Waren optimal durch das gesamte Lager. Dabei ist es in der Lage, in Echtzeit auf veränderte Bedingungen zu reagieren: Fällt eine Person oder eine maschinelle Ressource aus, plant das System sekundenschnell um und organisiert die Bearbeitung der anstehenden Aufträge neu. Auch kurzfristig eingeschobene Kundenaufträge werden so übergangslos in die Abläufe integriert.

„Schon kurz nach der Inbetriebnahme haben unsere Mitarbeitenden und wir von der hohen Leistungsfähigkeit unserer hochmodernen Logistikanlage profitiert“, freut sich Susanne Moosmayr-Schlager. „Unsere ambitionierten Erwartungen an die Erhöhung des Durchsatzes wurden sogar übertroffen und die Kommissionierung ist einfacher, ergonomischer und weniger fehlerbehaftet. In praktisch allen Belangen sind wir heute schneller, effizienter, flexibler und leistungsfähiger, als wir es zuvor waren.“ Susanne Moosmayr-Schlager weist auf weitere Aspekte hin: „Dadurch, dass wir unser Hochregallager 32 Meter in die Höhe bauen konnten, war es uns überhaupt erst möglich, das Lager neben den Bestandsgebäuden auf unserem Firmengelände zu realisieren. Wie ausgereift und durchdacht alle hier verwendeten Systeme sind, zeigt auch ein Blick auf die Verfügbarkeit, die mit garantierten 98 % nahe an der Perfektion liegt“.