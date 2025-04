Im Vergleich zur zentralen Steuerung über einen Leitstand haben mobile Transportroboter mit einer agentenbasierten Steuerung Kostenvorteile. Dabei kommunizieren die Roboter über intelligente Multiagentensysteme miteinander. Sie teilen sich gegenseitig beispielsweise ihre Position und Geschwindigkeit in Form von regelmäßigen Statusmeldungen mit. Dieser Informationsfluss erfolgt entweder zyklisch oder immer dann, wenn sich ein Status ändert, der Auswirkungen auf die anderen Schwarmmitglieder hat.

Alle Roboter verfügen über sämtliche Daten wie die Eigenschaften, die Fahrwege sowie Umgebungskarten und die im System definierten Regeln. Auf Basis dieser Informationen entscheiden die mobilen Roboter eigenständig, welche Aktionen sie in welcher Reihenfolge ausführen. Benötigen Sie eine Auskunft der anderen Systemteilnehmer, wird eine entsprechende Anfrage an den Schwarm gestellt. „Die Transportroboter sind vergleichbar mit Organismen, die in einer Gesellschaft leben“, so der Safelog-Geschäftsführer. „Alle kennen die Regeln und Gesetze, die zu befolgen sind, können aber eigenständig handeln.“

Die Schwarmintelligenz ermöglicht daher eine flexible Routenplanung. Die Reservierung und Freigabe von Streckenabschnitten oder Kreuzungspunkten erfolgt durch die Kommunikation der involvierten Geräte miteinander. Auch die Peripherie ist integriert. So kann beispielsweise ein Aufzug Teil des Schwarms sein. Der Aufzug teilt mit, ob er frei oder belegt ist und in welchem Stockwerk er sich befindet. Der Transportroboter entscheidet dann selbstständig, ob er zum Aufzug fährt oder welchen Aufzug er nutzt, um in ein anderes Stockwerk zu gelangen.

Ein besonderer Vorteil der Schwarmintelligenz: Das System ist ausfallsicherer. Die Abstimmungsmechanismen sind darauf ausgelegt, dass nur ein Teil der Gruppe erreichbar ist. Daher führt ein Fehler im Funknetz auch nicht zum kompletten Ausfall der Flotte. Das Lademanagement der Einzelgeräte wird kontinuierlich überwacht, um eine optimale Verfügbarkeit der Geräte sicherzustellen. „Die Einzelfahrzeuge können sich für eine lange Zeit bewegen, ohne auf Informationen von anderen Teilnehmern angewiesen zu sein“, betont Michael Reicheicher. „Fällt ein Gerät aus, arbeitet der Schwarm ganz normal weiter.“ Das System ist damit äußerst robust. Ein Nachteil ist, dass sie sehr rechenintensiv sein kann, was zu einem erhöhten Ressourcenverbrauch führen kann.