Universal Robots erweitert sein Team in Österreich in den Bereichen Vertrieb und Engineering. Mit Markus Zaunmayr und Jürgen Holzapfel-Epstein sind nun zwei Business Development Manager an Bord, die Area Sales Manager David Scherrer bei der Implementierung von Automatisierungsprojekten unterstützen. Für die technische Umsetzung ist Applikationsingenieur Florian Zappe verantwortlich.

Universal Robots hat sich in Österreich regional aufgestellt, um den Kunden kurze Wege und einen Ansprechpartner vor Ort zu ermöglichen, heißt es aus dem Unternehmen. Markus Zaunmayr betreut dabei den Westen Österreichs, während Jürgen Holzapfel-Epstein für den Osten zuständig ist. David Scherrer agiert zentral in der Mitte. "Mit der regionalen Aufteilung stellen wir sicher, dass unsere Kunden optimal unterstützt werden. Wir freuen uns, jetzt noch intensiver und individueller für sie da sein zu können", sagt David Scherrer, Area Sales Manager bei Universal Robots. „Die Neubesetzung bringt zusätzliche Fachkompetenz und Innovationsgeist in unsere Projekte und trägt so dazu bei, unsere Kunden erfolgreich in die Zukunft der Automatisierung zu führen."

Die neuen Mitarbeiter bringen Erfahrungen aus unterschiedlichen Technologiebereichen mit. So waren sowohl Zaunmayr als auch Holzapfel-Epstein zuvor in verantwortungsvollen Positionen in Unternehmen wie Omron Industrial Automation oder Schunk tätig. „Uns verbindet die Begeisterung für die Robotik und das gemeinsame Ziel, unseren Kunden zu zeigen, was sie mit den Leichtbaurobotern von Universal Robots alles erreichen können“, erklärt Zaunmayr. Holzapfel-Epstein ergänzt: „Gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels bietet die Automatisierung Betrieben große Chancen, ihre Produktion auf eine sichere Basis zu stellen. Wir freuen uns darauf, diesen entscheidenden Mehrwert für unsere Kunden herauszuarbeiten und sie bei konkreten Anwendungen zu beraten.“



Mit der Erweiterung des Kernteams setzt Universal Robots seinen Wachstumskurs fort und unterstreicht sein Bekenntnis zum Standort Österreich. Gemeinsam mit seinem umfassenden Partner-Netzwerk bietet der Hersteller Lösungen für mittelständische Unternehmen bis hin zu großen Industriebetrieben.