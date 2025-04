In der Logistik wächst der Bedarf an Automatisierung rasant. Angetrieben von Fortschritten in Computer Vision und Künstlicher Intelligenz, aber auch durch strukturelle Herausforderungen wie Fachkräftemangel, saisonale Schwankungen und zunehmende Anforderungen an Nachhaltigkeit, setzen Unternehmen vermehrt auf robotergestützte Systeme. Besonders dort, wo Tätigkeiten monoton, gefährlich oder belastend sind – etwa bei der Sortierung, Kommissionierung oder Verladung – spielt Automatisierung ihr Potenzial aus.

Doch während technologische Lösungen immer ausgereifter und zugänglicher werden, bleibt ein zentrales Problem bestehen: Unternehmen bewerten Automatisierungsinvestitionen häufig mit veralteten Methoden.

Lesen Sie auch: Der große Automatisierungs-Check: Was Österreichs Logistiker bewegt