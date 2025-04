IoT kann eine wichtige Triebkraft für eine zirkulärere Logistik sein. Durch die bessere Nachverfolgung wiederverwendbarer Verpackungen, die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit recycelter Materialien und die Optimierung der Rückwärtslogistik trägt die Konnektivität dazu bei, die Produktlebenszyklen zu verlängern und die Abfallmenge zu verringern. Einige Unternehmen integrieren inzwischen intelligente Sensoren in ihre Behälter, um die Nutzung zu überwachen und Verluste zu vermeiden. In Kombination mit Strategien zur Wiederverwendung könnte dieser Ansatz den CO2-Fußabdruck der Lieferkette erheblich verringern.



Neben der Optimierung der logistischen Abläufe muss sich das Design elektronischer Geräte weiterentwickeln, um die Standards der sozialen Verantwortung von Unternehmen (CSR) zu erfüllen. Die Integration erneuerbarer Energiequellen, wie Solarenergie oder die Nutzung von Umgebungsenergie, ist ein großer Fortschritt für die Stromversorgung von IoT-Sensoren. Außerdem trägt die Miniaturisierung von Komponenten dazu bei, die Verwendung seltener Rohstoffe zu reduzieren und die Umweltauswirkungen der Produktion zu verringern. Und schließlich ist die Anwendung von Ökodesign-Prinzipien, die wiederverwertbare Materialien und modulare Strukturen bevorzugen, die leicht zerlegt und wiederverwendet werden können, von entscheidender Bedeutung für die Ausrichtung von IoT auf ein Konzept der Kreislaufwirtschaft.



Kann IoT ein Verbündeter für CSR in der Logistik sein? Die Antwort hängt weitgehend von der Wahl der Lösungen und ihrer Verwendung ab. Eine schlecht konzipierte Konnektivität, die sich auf energieintensive Geräte und eine übermäßige Anzahl von Sensoren stützt, könnte den ökologischen Fußabdruck des Sektors vergrößern. Andererseits kann ein strategischer und gezielter Einsatz von IoT, der sich auf Effizienz und Nachhaltigkeit konzentriert, ein leistungsfähiges Instrument sein, um wirtschaftliche Leistung und Umweltverantwortung in Einklang zu bringen. Für die Logistikbranche, die bereits Vorschriften wie der CSRD in Europa und bald auch dem chinesischen CSDS-Standard unterliegt, wird die Herausforderung in den kommenden Jahren darin bestehen, Technologien zu identifizieren und einzuführen, die wirklich auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind.