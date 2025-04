DHL rechnet in Zukunft weiterhin mit stark beschleunigtem Wachstum in Schlüsselsektoren wie E-Commerce und Einzelhandel. Um seine Geschäftsbereiche dahingehend zu stärken hat der Logistiker vor kurzem Inmar Supply Chain Solutions übernommen - einen Anbieter von Retourenlösungen für die E-Commerce Branche im Einzelhandel. Mit diesem Schritt wird DHL Supply Chain zum größten Anbieter von Reverse-Logistik-Lösungen in Nordamerika.

Im Zuge der Übernahme werden die 14 Rücksendezentren und rund 800 Beschäftigte zu DHL Supply Chain wechseln. Die Marktpräsenz von DHL Supply Chain, mit bislang 520 Lagerhäusern und rund 52.000 Beschäftigten in Nordamerika, wird dadurch weiter ausgebaut. Zudem wird DHL Supply Chain seine Retourenlogistik erweitern und Produkt-Remarketing, Rückrufmanagement und Performance-Analysen für die Lieferkette anbieten. Inmar Intelligence wird sein Geschäft im Bereich der pharmazeutischen Retourenlogistik beibehalten.

>>> Wie digitales Retourenmanagement zum Klimaschutz beitragen kann

Angesichts des schnell wachsenden E-Commerce-Marktes und des veränderten Einkaufsverhalten von Verbraucher:innen werden Rücksendungen für Einzelhandelskunden sowohl im Laden als auch online zu einem immer wichtigeren Touchpoint. Mit den Lösungen von Inmar kann DHL sein Angebot an Mehrwertleistungen erweitern und auch für sehr komplexe Lieferkettenanforderungen der Kunden strategische und ganzheitliche Lösungen bereitstellen.

„Dank der marktführenden Logistikexpertise von DHL Supply Chain und dem breiten Angebot an Retourenservices von Inmar, sowie deren talentierten Belegschaft sind wir in der Lage, unseren Kunden erstklassige Logistikleistungen zu bieten. Gemeinsam werden wir in Nordamerika Geschäft der Retourenlösungen schaffen, das in seiner Tiefe, seiner Breite, seinen Fähigkeiten und seinen Talenten unübertroffen ist, um damit langfristiges Wachstum vorantreiben“, sagt Oscar de Bok, Global CEO von DHL Supply Chain.

>>> "Retouren sind eine Frage des Mindsets, weniger der Technik"

„Unternehmen sind bestrebt, ihre Lieferkettenstrategien zu vereinfachen und ihre operative Agilität zu verbessern. Daher setzt DHL Supply Chain weiterhin auf Innovationen und bietet umfassende und integrierte Lösungen an. Diese Akquisition stärkt unsere bestehenden Fähigkeiten und ermöglicht es uns, unseren Kunden eine ganzheitliche Lösung für ihre gesamte Lieferkette anzubieten, einschließlich des wichtigen und komplexen Retourenmanagements. Wir rationalisieren die Abläufe unserer Kunden, reduzieren Komplexität, verbessern insgesamt die Effizienz ihrer Lieferketten und bieten ihnen damit noch größeren Mehrwert“, sagt Patrick Kelleher, CEO von DHL Supply Chain Nordamerika.

„Mit den strategischen Wachstumschancen, die der Retourenmarkt bietet, werden wir den Geschäftserfolg von DHL Supply Chain steigern. Damit sind wir auch auf dem richtigen Weg und unterstützen DHL Group in seinem Plan, bis 2030 ein Umsatzwachstum von 50 Prozent gegenüber 2023 zu erreichen – im Einklang mit unserer vor kurzem veröffentlichten Strategie 2030“, so Kellere.

>>> Roboter soll die automatisierte Sortierung von retournierten Textilien ermöglichen

„Inmar Intelligence und DHL legen beide großen Wert auf innovative Lösungen, die den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Deshalb sind wir überzeugt, dass DHL auf der Basis, die wir mit Inmar Supply Chain Solutions über die Jahre geschaffen haben, noch größere Erfolge erzielen wird. Wir freuen uns auch, dass den Inmar-Mitarbeitenden bei DHL nun ein noch breiteres Spektrum an Möglichkeiten zur Verfügung stehen wird, aus denen sie lernen und sich weiterentwickeln können. Für Inmar Intelligence bedeutet diese Vereinbarung, dass wir uns noch gezielter auf unsere schnell wachsenden Kernbereiche konzentrieren und dort verstärkt investieren können,“ so Spencer Baird, CEO von Inmar Intelligence.