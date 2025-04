Ein weiteres Modell der Serie ist mit einem Scherenhubtisch ausgestattet. Im Unterschied zu den an Flughäfen üblichen stationären Hubtischen ist diese Lösung mobil und ortsunabhängig einsetzbar. Ziel ist es, auf wechselnde Frachtaufkommen flexibel reagieren zu können – insbesondere in Zeiten mit hohem Volumen. Der Pallet Mover mit Hubtisch kann so als mobile Workstation eingesetzt werden.

Mit einer Hubhöhe von bis zu 1,60 Metern und einem individuell wählbaren Rollendeck lässt sich das Fahrzeug auch als Truck Dock zum Be- und Entladen von LKW nutzen. Gerade in engen Ladebuchten soll sich die Beweglichkeit des Fahrzeugs als Vorteil erweisen.