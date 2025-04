Mit Wirkung zum 1. April 2025 übernehmen David Niedermaier und Dirk Erlacher seit Anfang April gemeinsam die Geschäftsführung der Agilox Services.

David Niedermaier, Mitgründer und CTO sowie seit Mai 2022 Geschäftsführer, soll als Co-CEO für Stabilität in der Führung sorgen, während er technologische Innovationen und operative Exzellenz vorantreibt. Mitgründer Dirk Erlacher kehrt als Co-CEO zurück und übernimmt zusätzlich die Funktion des Chief Operating Officers (COO). Nachdem er bereits zuvor als Co-CEO tätig war und anschließend als CEO von Agilox APAC in China die Expansion in den asiatischen Markt leitete, bringt er internationale Erfahrung zurück an den Hauptsitz.

Im Zuge dieses Führungswechsels tritt Mitgründer Josef Baumann-Rott von seiner Rolle als Geschäftsführer & COO zurück. Er wird dem Unternehmen jedoch in einer neuen Position innerhalb der Gruppe erhalten bleiben und weiterhin als Mitglied des Vorstands tätig sein. „Wir schätzen die großartige Arbeit, die Josef Baumann-Rott über die Jahre geleistet hat“, betont David Niedermaier. Dirk Erlacher ergänzt: „Josefs Führung war entscheidend für das Wachstum unseres Unternehmens.“