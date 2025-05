Mehr als 1.100 Installationen hat Autostore in der EMEA-Region umgesetzt - und es bleibt ein Wachstumsmarkt. In der Region sind derzeit 931 aktive Systeme in 35 Ländern in Betrieb, die Branchen wie Einzelhandel, E-Commerce, Gesundheitswesen und Fertigung bedienen – mit weiteren 172 Systemen, die zur Installation anstehen. Allein in den letzten Jahren sind hier 322 neue Systeme hinzugekommen. Heute arbeiten in der EMEA-Region Autostore-Systeme mit 34.301 Robotern 33,7 Millionen Bins und 8.659 Ports.

Nun führt das Technologieunternehmen ein neues regionales Betriebsmodell ein, um das weitere Wachstum zu unterstützen und die Kunden- sowie Partnererfahrung zu verbessern. Um diese nächste Phase in der Region zu leiten, wurde Frode S. Robberstad zum President of EMEA ernannt. Robberstad ist von Beginn an Teil von Autostore und hat 2002 als erster ein Autostore-System in einer Live-Umgebung betrieben. Seit 2017 hat er eine Schlüsselrolle beim Aufbau des Autostore-Partnernetzwerks und der kommerziellen Präsenz in der Region gespielt.

<< Hier finden Sie einige Anwenderberichte mit Autostore >>

Außerdem steht in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum des ersten von Element Logic betriebenen Autostore-Systems an. Diese frühe Zusammenarbeit legte den Grundstein für eine neue Ära der Lagerautomatisierung, die auf Modularität, Effizienz und langfristiger Wertschöpfung aufbaut.

„Von Anfang an erkannten wir das bahnbrechende Potenzial der Autostore-Technologie. Zwei Jahrzehnte später ist sie immer noch eine der innovativsten und zuverlässigsten Automatisierungslösungen auf dem Markt und setzt weiterhin den Standard für Leistung und Anpassungsfähigkeit.“, so Eir Bjørkly, Chief Executive Officer EMEA at Element Logic.

„Bei Autostore ging es schon immer darum, Herausforderungen durch intelligente, skalierbare Automatisierung zu lösen und wir stehen erst am Anfang. In diesem neuen Kapitel geht es um Geschwindigkeit, Nähe und Verantwortlichkeit. Indem wir unsere Teams auf eine gemeinsame Mission ausrichten und die Entscheidungsfindung näher an den Markt bringen, stärken wir unsere Fähigkeit, mit unseren Partnern zu wachsen und unsere Kunden noch besser zu unterstützen“, so Robberstad.

Mit Wirkung vom 1. Mai 2025 vereint die EMEA-Handelsorganisation nun die Abteilungen Partner Sales, Solution Consulting, Business Development, Consulting Sales, Customer Success, Regional Marketing Execution und Technical Account Management unter einem regionalen Führungsteam.