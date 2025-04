Komptech verfügt über verschiedenste Produktgruppen mit sehr unterschiedlichen Anforderungen – von Kleinteilen wie Schrauben bis hin zu tonnenschweren Walzen. Cargo-Partner hat für jede Produktgruppe einen eigenen Bereich mit spezifischem Equipment geschaffen: von Schwergut- und Langgutregalen bis hin zu Regalsystemen mit Waagen. Diese erkennen automatisch, welche und wie viele Teile entnommen wurden. Wird ein vordefiniertes Gewicht unterschritten, wird automatisch eine Nachbestellung ausgelöst.

Martin Schenzel, Geschäftsführer von Cargo-Partner in Österreich, erklärt: „Dank unserer maßgeschneiderten Lagersysteme konnten wir die Bearbeitungsgeschwindigkeit erheblich steigern und so die Effizienz auf ein neues Niveau heben. Ab 2025 arbeiten wir zudem mit einer permanenten Inventur, was Unterbrechungen vollständig vermeidet und die Versorgungssicherheit für Komptech weiter verbessert.“

Manfred Harb, Director of Customer Service bei Komptech, betont: „Durch die Zusammenarbeit mit Cargo-Partner im iLogistics Center Graz können wir unsere Ersatzteilversorgung für Kund:innen weltweit noch effizienter und schneller gestalten. Diese Partnerschaft ermöglicht uns, flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kund:innen zu reagieren und gleichzeitig höchste Servicequalität sicherzustellen.“

Im Rahmen mehrerer gemeinsamer Planungs-Workshops wurden die von Komptech gewünschten Prozesse und Anforderungen genau definiert. Auf Basis dieser Vorgaben hat Cargo-Partner das Lagerlayout umgesetzt und stellt das benötigte Lagerequipment zur Verfügung. Für die Implementierung und Übersiedlungen wurden gemeinsame Projektteams gegründet, die Hand in Hand in ständigem Austausch an dem Projekt gearbeitet haben.