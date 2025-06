Der Standort von Hermes Fulfilment in Nordrhein-Westfalen ist auf die logistische Abwicklung des großvolumigen Sortiments mit einem Gewicht von mehr als 31,5 Kilogramm spezialisiert - das sind etwa Möbel, Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke, aber auch Polstermöbel und Matratzen. Die Großstücke lagern überwiegend in bis zu 12,40 Meter hohen Regalen. In der Regel besteht eine Bestellung aus mehreren Packstücken, die meist von Hand in Bodennähe auf Großpaletten kommissioniert und anschließend an eine Schwestergesellschaft übergeben werden.

Diese Übergabe fand bisher vor allem mit Niederhubwagen statt, die von Mitarbeitenden gesteuert werden. Nun stellt das Unternehmen auf autonome mobile Roboter (AMR) von Melkus Mechatronic um. Sie wiegen 222 Kilogramm und können bis zu 1.200 Kilogramm Nutzlast transportieren. Weil sie wie Ameisen ein Vielfaches ihres Eigengewichts tragen können, werden die Geräte bei Hermes Fulfilment auch Ants genannt.

Die Hubhöhe beträgt 240 Millimeter, die Fahrzeuge bewegen sich autonom mit einer Geschwindigkeit von durchschnittlich 1,5 Metern pro Sekunde und navigieren mithilfe von Laserscannern, die im Mast sowie an den Kufen und Seiten angebracht sind. Damit sich die AMR an Umgebungsmerkmalen orientieren können, wurde die Gebäudeinfrastruktur vermessen, kartiert und in einer cloudbasierten Steuerungsplattform hinterlegt. Die Koordination der Transporte erfolgt über einen Leitstand.