IDTechEx prognostiziert, dass die Logistik- und Lagerhaltungsbranche der zweitgrößte Anwender von humanoiden Robotern sein wird, dicht gefolgt von der Industrie. Angesichts des akuten Arbeitskräftemangels und der zunehmenden Komplexität der Abläufe setzen Lagerbetreiber auf Humanoide als vielversprechende Lösung. Diese Roboter würden für Präzision und Konsistenz bei sich wiederholenden Aufgaben sorgen, erhöhen die Geschwindigkeit und minimieren gleichzeitig menschliche Fehler.

Die Vorteile seien vielfältig, so der Bericht: Humanoide Roboter tragen dazu bei, die Arbeitskosten zu senken, Betriebsunterbrechungen zu reduzieren und bieten eine unübertroffene Flexibilität, da sie sich im Laufe des Tages an unterschiedliche Aufgaben anpassen können. Ihre fortschrittliche Sensorik und künstliche Intelligenz ermöglichen auch eine bessere Raumnutzung, wodurch die Lagerdichte in bereits überfüllten Einrichtungen erhöht werden kann. Darüber hinaus maximiert ihre Fähigkeit, kontinuierlich und ohne Pausen zu arbeiten, die Produktivität und verlängert die Betriebszeiten.

Dennoch steckt die breite Einführung noch in den Kinderschuhen. Im Jahr 2025 liegt der Einsatz von Humanoiden in Lagern bei unter fünf Prozent, was sowohl auf technologische als auch kommerzielle Hindernisse zurückzuführen ist. Je nach Arbeitsbelastung ist jedes Gerät in der Regel zwei bis drei Stunden in Betrieb, bevor es ebenso lange wieder aufgeladen werden muss, was zu erheblichen Ausfallzeiten führt. Zwar gibt es mittlerweile Schnellladelösungen, doch sind diese oft mit höheren Kosten und kürzeren Batterielebensdauern verbunden.

Ein weiterer Knackpunkt ist die wirtschaftliche Rentabilität. Angesichts der begrenzten Felddaten zur Rentabilität und der langen Testzyklen - Amazon berichtet von einer 18-monatigen Pilotphase, bevor eine Entscheidung zur Skalierung getroffen wird - bleiben die Lagerbetreiber vorsichtig. Wie bei den autonomen fahrerlosen Transportsystemen (AGVs) in ihren Anfängen werden auch die Humanoiden einer umfassenden Bewertung unterzogen, bevor sie auf breiter Front eingesetzt werden.