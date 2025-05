Faurecia rangiert unter den Top 10 der globalen Automobilzulieferer und verfügt über die vier Produktgeschäftsbereiche Sitzsysteme, Innenraumsysteme, Automobilelektronik und umweltfreundliche intelligente Mobilitätssysteme. Derzeit betreibt Faurecia 257 Fabriken und 39 Forschungs- und Entwicklungszentren in 33 Ländern weltweit und beschäftigt rund 111.000 Mitarbeiter. Mit der neu gegründeten Faurecia Clarion Electronics (Fengcheng) Co.,Ltd will Faurecia ein weltweit führendes Unternehmen in der Elektroniktechnologie für Kraftfahrzeug-Cockpits werden.

Mit der rasanten Entwicklung der Automobilindustrie und den sich ändernden Marktbedingungen nimmt die Anzahl der kleinvolumigen Produkte mit mehreren Spezifikationen zu, und traditionelle Lagertechniken sind nicht mehr zeitgemäß. Die Optimierung der Lagerkapazität und ein just-in-time Produktfluss ist zu einem Schlüsselfaktor geworden, der Produktivität erhalten sowie Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen erzielen kann.