Um die Mitarbeitenden effizient durch den Kommissionierprozess zu führen, setzt IKEA auf eine visuelle Steuerung mithilfe von insgesamt 384 Pick-to-Light-Displays. Diese sind individuell auf die Anforderungen der Picking-Boxen abgestimmt und zeigen exakt die Stückzahlen an, die in das jeweilige Fach gelegt werden müssen.

Darüber hinaus sind in jedes Fach LEDs in den Ampelfarben Grün, Gelb und Rot integriert. Sie liefern auf einen Blick Informationen zum Status des Kommissioniervorgangs: Grün signalisiert aktives Picken, Gelb steht für aktuell inaktive Fächer, und Rot zeigt den Abschluss des Auftrags und die nötige Schließung der Picking-Box an. Diese visuelle Unterstützung reduziert Kommunikationsbedarf und sorgt für klare Abläufe – auch bei hoher Auslastung oder wechselndem Personal.