Neura Robotics ist eines der weltweit best-finanzierten Robotik-Startups. Woran liegt das?



David Reger Ob wir zu den am besten finanzierten Robotik-Startups gehören, will ich hier nicht beurteilen. Aber ja, auch unsere Investoren hatten sehr schnell erkannt, welches Potential die kognitive Robotik hat und dass es im Grunde überfällig war, einige Innovationslücken in der Automations-Branche zu schließen. Dafür haben sie uns natürlich auch gern mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausgestattet. Jedoch, Investitionen in der Größenordnung von vielen Millionen haben auch andere. Entscheidend ist, was man aus einem solchen Investment herausholen kann. Da haben wir bei Neura den entscheidenden Vorteil, dass unsere Investoren uns absolute Freiheit lassen. Wenn es für unsere Ziele nötig ist, mal ein Rad neu zu erfinden, dann machen wir das! „So haben wir es mit einem relativ kleinen Team geschafft, im Februar 2021 nach eineinhalb Jahren den ersten serienreifen kognitiven Roboter präsentieren zu können.



Sie produzieren Vieles selbst. Warum dieser Schritt der Eigenproduktion?



Reger Zunächst wollten – und mussten – wir ja in kürzester Zeit so etwas wie der Innovations-Weltmarktführer in der Robotik werden. Das geht logischerweise nicht, wenn man die Komponenten aus derselben Kiste nimmt, wie alle anderen Hersteller. Wir brauchten Lösungen, die es am Markt einfach nicht gab. Dazu hat uns COVID ja gleich in den ersten Jahren als Unternehmen damit konfrontiert, wie riskant es ist, wenn man zu stark auf globale Lieferketten angewiesen ist. Es gibt also viele gute Gründe, wie Unabhängigkeit und Innovationswille, eigene Komponenten zu produzieren. Wir haben bei Neura erst im zweiten Schritt festgestellt, dass unsere eigenen Komponenten teils drastisch günstiger sind, als alles, was der Markt bietet. Daraus kann aber jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Im Ergebnis rangieren unsere kognitiven Roboter in einem Preissegment, das sie für völlig neue Einsatzbereiche interessant macht.



Was sind die weiteren Pläne in den nächsten fünf Jahren?



Reger Unsere Innovationskraft haben wir bereits bewiesen. Unsere Auftragsbücher sind für die nächsten fünf Jahre voll. Jetzt gilt es, ein stabiles weltweites Netzwerk aufzubauen und uns als zuverlässiger Partner zu beweisen. Unsere größte Verantwortung liegt jedoch darin, den Wandel mitzugestalten, den die kognitive Robotik in der Gesellschaft verursacht. Es kommen spannende ethische Diskussionen auf uns zu und der Sozialstaat muss sich die Frage gefallen lassen, ob und wie Roboter auch ihren Beitrag zu den Sozialsystemen leisten können. Da werden wir uns einbringen und diese Debatten aktiv fordern.

Mein persönlicher Wunsch ist, mit der kognitiven Robotik einen substanziellen Beitrag zu leistet, Deutschland wieder zum Top- Wirtschaftsstandort zu machen. Aktuell haben wir die Herausforderung, dass unsere Investoren uns lieber hier wegholen möchten, aus Sorge, dass in Deutschland bald die Energieversorgung zusammenbricht.